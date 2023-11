Dieci superano l’esame per autisti di ambulanze. Il ricordo di Valter Salani

SANTA CROCE

La Pubblica Assistenza di Santa Croce ha dieci nuovi autisti di ambulanze. Dieci, in un colpo solo. Tutti hanno sostenuto e superato la prova di esame dopo un percorso formativo iniziato a luglio. L’esame si è svolto la mattina della "Giornata del volontariato" che ogni anno l’associazione presieduta da Marco Remorini organizza come momento di festa e di incontro, svago e riflessione nella propria sede di largo Bonetti e soprattutto per ricordare lo storico volontario e dirigente Valter Salani.

"I dieci nuovi autisti di ambulanza – sottolinea il presidente Remorini – sono per noi molto importanti perché ci permettono, ogni giorno durante i trasporti di aiuto alla cittadinanza, di poter contare su volontari preparati, aggiornati e pronti a dare ricambio ai veterani. La Giornata del Volontariato è l’appuntamento che dal 2020 abbiamo deciso di riproporre ogni anno per onorare il ricordo dei volontari di ieri che, pur non essendo più con noi, continuano ad essere presenti ogni giorno nell’operato dei volontari di oggi e ad ispirare i volontari di domani. L’evento viene organizzato dalla commissione dei volontari della Pubblica Assistenza insieme alla famiglia di Valter Salani". Una cinquantina, venticinque coppie, i partecipanti al torneo di calcio balilla "Memorial Valter Salani".

"Inutile dirvi che la mancanza di Valter e anche degli altri volontari, che ormai non sono più con noi è percepibile sempre – ancora le parole del presidente Remorini – Ma è anche spinta e motivazione ad andare avanti e a mettere il nostro impegno nel fare per il futuro, con l’augurio di rendere orgogliosi tutti noi di quello che siamo quando siamo insieme, come corpo di volontari della Pubblica Assistenza di Santa Croce". La giornata, supportata da un meteo fortunatamente complice, si è conclusa con una cena a buffet e la consegna di un simpatico gadget a tutti all’insegna del piacere di stare semplicemente insieme.