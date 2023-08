"Denunceremo gli incivili di Terricciola: Rifiuti abbandonati ai cassonetti"

"L’odioso fenomeno di coloro che risiedono nei Comuni vicini a Terricciola ma lasciano i propri rifiuti nei cassonetti del nostro Comune è ormai fuori controllo". E’ la denuncia di Matteo Arcenni di Terricciola SiCura sul una cattiva abitudine già riscontrata in passato tra i Comuni confinanti dove la raccolta differenziata non viene ancora fatta e che quindi intercetta anche i rifiuti abbandonati da chi arriva da altri Comuni. Una “migrazione“ della spazzatura che crea non pochi problemi e degrado. "Basta fare un giro nelle varie vie dove si trovano i cassonetti, tra cui via Volterrana – racconta Arcenni – per notare come questi siano sempre pieni di rifiuti che certamente non sono solo dei residenti di Terricciola ma in gran parte sono degli incivili pendolari che arrivano da altri Comuni per evitare il porta a porta. Si tratta di una situazione intollerabile che, oltre a rendere indecoroso il nostro Comune e fare evidenti danni allo sviluppo turistico, fa ricadere maggiori costi sui cittadini, costretti a pagare la Tari più salata per rimediare all’inciviltà dei furbetti. Serve il pugno di ferro. Per questo motivo presenteremo un esposto alle forze dell’ordine".