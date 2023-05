Del Grande, le manovre "Ho la giunta in testa Ma ancora non la svelo"

di Gabriele Nuti

Manuela Del Grande continua a ripeterlo dal primo minuto dopo la vittoria delle elezioni. La priorità delle priorità è "il rapporto con i dipendenti comunali" e da martedì mattina li sta incontrando uno a uno. "Sto incontrando in primo luogo i responsabili dei vari settori del Comune per fare il punto della situazione di ogni ufficio, conoscere nel dettaglio il lavoro di ognuno e per continuare a lavorare sulle priorità". "Ho fatto il vicesindaco per dieci anni – aggiunge Del Grande – E conosco bene la macchina del Comune. Ma ci sono settori di cui non mi sono occupata, odi cui mi sono occupata meno perché erano seguiti direttamente dalla sindaca precedente o da colleghi assessori, e quindi questi primi giorni mi servono per farmi un quadro generale della situazione con la massima precisione. Anche perché ci sono scadenze, finanziamenti da seguire e non possiamo permetterci di perdere neanche un euro".

Gli adempimenti per il consiglio comunale di insediamento sono chiari. Dalla proclamazione degli eletti, avvenuta il 15 maggio, la convocazione del consiglio deve essere fatta entro dieci giorni, quindi entro il 25 maggio. La prima seduta si deve svolgere entro 10 giorni dalla convocazione e quindi al massimo entro il 4 giugno. La prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco e come primo atto devono essere verificate le condizioni per l’assunzione alla carica di consigliere comunale dei sedici eletti (11 per la maggioranza Santa Maria a Monte Sempre, 3 per la minoranza Fare Insieme e 2 per la minoranza Viviamo Santa Maria a Monte). Poi ci sarà il giuramento del sindaco e l’approvazione delle linee programmatiche.

Ovviamente Manuela Del Grande sta lavorando anche alla composizione della giunta: "Io ho le idee ben chiare, ma fino a quando non avrò parlato con tutte le persone che vorrei coinvolgere nella squadra non faccio nomi". Tra gli assessori uscenti che hanno deciso di seguire la Del Grande nella nuova coalizione di centrodestra ci sono Maurizio Lucchesi (il più votato della lista Santa Maria a Monte Sempre) e Roberto Michi. Le loro conferme sarebbero certe. Per il resto è ancora tutto da decidere anche in base agli impegni di lavoro e professionali di ogni singolo papabile.