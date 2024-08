Dalla Coppa Sabatini al Giro della Toscana

Sono 10 le gare ciclistiche dai professionisti ai giovanissimi ancora previste nella zona della Valdera e del comprensorio del cuoio e delle pelli da oggi alla fine della stagione. I due eventi più importanti il Giro della Toscana a Pontedera mercoledì 11 settembre e il Gp Città di Peccioli-Coppa Sabatini del giorno successivo organizzate dall’U.C. Pecciolese del presidente Luca Di Sandro. L’anno scorso il Giro della Toscana si svolse con partenza e arrivo a Pontedera e s’impose il francese Pavel Sivakov con 4" su Richard Carapaz, mentre terzo a 45" giunse Felix Grossschartner, e 4° si piazzò il trionfatore dell’ultimo Tour de Francese Tadej Pogacar, a 1’28“.

Al Gran Premio di Peccioli-Coppa Sabatini 2023 trionfò invece l’elvetico Marc Hirshi, davanti a Sivakov staccato di due secondi, mentre in terza posizione concluse il fenomeno Pogacar a 18". Le due classiche verranno presentate venerdì 6 settembre al "Triangolo Verde" di Legoli, nel comune di Peccioli alle ore 18. Prima gara scorrendo il calendario, la Coppa San Genesio giovanissimi di giovedì 22 agosto (ore 16) a Casciana Terme, quindi il 1° settembre a Santa Croce sull’Arno il 78° Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli per élite e under 23 (km 176 con partenza alle 12,30). Sabato 7 settembre (ore 16) il Trofeo Circolo Arci per giovanissimi a Perignano, mentre una classica nazionale per juniores è il 26° Trofeo San Rocco a Fabbrica di Peccioli previsto per sabato 21 settembre sulla distanza di 126 km con partenza alle 13,30. Sabato 28 settembre chiusura della stagione giovanissimi a San Miniato Basso con il XIII° Trofeo Pneumatici&Revisioni, mentre domenica 29 manifestazione nazionale di mountain bike specialità Downhill a Volterra dove è in programma il "Tuscany Urban Cup 2024 – 4° Round. Nella stessa domenica gli allievi saranno in gara nel Gran Premio Kemas a S.Croce sull’Arno organizzato dalla locale società sulla distanza di km 80 con partenza alle 9,30.

Infine l’ultimo appuntamento ciclistico su strada della stagione 2024 quello di Ponsacco di martedì 8 ottobre con la disputa della 72^ Coppa del Mobilio gara nazionale a frazioni allestita dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Al mattino ore 9 il via alla gara in linea e nel pomeriggio per i primi 15 classificati della gara mattutina, la cronometro individuale sulla distanza di 31 km lungo le strade della Valdera. Un programma variegato e ricco di eventi al quale stanno lavorando assiduamente gli organizzatori.