Dai tesori dell’arte agli etruschi Visite e laboratori per le scuole

Con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria, tornano le proposte educative per le scuole volte a promuovere la storia e la cultura di Volterra, in particolare il patrimonio museale. Le cooperative Itinera e Culture che gestiscono in appalto i servizi dei musei, in collaborazione con il Comune, propongono visite guidate, laboratori a tema e itinerari archeologici e artistici per approfondire la conoscenza del territorio. Il piano dell’offerta, contenuta in un catalogo dal titolo ’Coloriamoci di Rosso’, raccoglie percorsi diversificati per fascia di età e per tipologia organizzati in tre aree tematiche che consentono di facilitare la scelta degli insegnanti. Ecco i temi: ‘I tesori dell’arte’, ambito in cui si propongono attività per promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista artistico. In questo ambito le scuole potranno effettuare visite guidate in pinacoteca. ‘Sulle tracce degli etruschi’: percorsi di valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso visite guidate al museo etrusco Guarnacci. ‘Alabastro pietra di luce’: in questo ambito si propone la visita all’ecomuseo dell’alabastro in cui è possibile ripercorrere la storia della lavorazione dell’alabastro. I percorsi tematici didattici prevedono la possibilità di far seguire alla fase teorica di visita guidata del museo anche una fase pratica ludico-creativa. Tra le proposte anche la possibilità di abbinare alla visita dei musei un percorso guidato per conoscere Palazzo dei Priori, teatro romano e acropoli. Per informazioni chiamare lo 0586-894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. ...