"Da due mesi sono senza acqua in casa. Vittima di un gravissimo atto vandalico"

"Da due mesi sono senza acqua in casa perché qualcuno ha tagliato tutti i tubi e le connessioni. Sono vittima di un gravissimo atto vandalico e nonostante le innumerevoli richieste al Comune a gli assistenti sociali nessuno fa nulla". La denuncia è di Evelyn Okiemute Etedheke, presidente dell’associazione New Life Nigerian che ha sede nel comune di Ponsacco. La donna abita a Ponsacco e si sta "arrangiando comprando tantissime cassette di acqua e ho una mia carissima amica che, insieme al suo marito, mi porta delle taniche di acqua, non sto piu facendo la lavatrice in casa, ma devo farla alla lavanderia pubblica, la situazione è davvero complicata e difficile, sono molto arrabbiata". La donna, tramite La Nazione, lancia un appello al Comune affinché intervenga per sistemare la situazione.