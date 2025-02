"Da destra notizie false sull’accoglienza dei Rom"

PONTEDERA"Indecenza politica. Sul ricollocamento delle famiglie rom del Palazzo rosa di Ponsacco la destra locale gioca ancora la carta delle fake news". Lo dice Francesco Papiani, segretario del Partito Democratico di Pontedera che aggiunge: "Prima la destra ha messo in giro la voce di un maxi-ricollocamento nell’ex hotel La Rotonda che è privato, ora Fratelli d’Italia, per allarmare in modo consapevole la cittadinanza, chiede informazioni al sindaco di Pontedera invece che farlo, più comodamente, a quello di Ponsacco che è il più titolato a conoscere i fatti ed è espressione della stessa parte politica".

"Pontedera non attende una invasione di cittadini rom – aggiunge Papiani – Non esiste alcun progetto che riguardi lo spostamento di residenti del Palazzo rosa nella nostra città, così come nella altre realtà del territorio. Siamo ancora fermi alle dichiarazioni di Gasperini, sindaco di Ponsacco ed esponente del centrodestra, il quale all’indomani della sua elezione, diceva che ’l’obiettivo è spostarli fuori dalla provincia, devono andare il più lontano possibile da qui’. Purtroppo per lui, ha ben presto scoperto la differenza tra le promesse roboanti e la realtà dei fatti. Non si può trattare le persone come fossero pacchi e spostarle a piacimento, ma deve essere messa in campo una programmazione seria e realizzabile. La competenza a decidere sulla eventuale dislocazione di tali famiglie era e resta prerogativa delle autorità cittadine a cui la Società della Salute e Regione Toscana hanno responsabilmente offerto supporto e collaborazione. A Fratelli d’Italia diciamo basta con le baracconate e gli allarmismi che spaventano la cittadinanza".

Intanto, anche la Lega con Domenico Pandolfi è contraria ad accogliere le famiglie rom a Pontedera. "Perché, visto che le risorse sono limitate e provento delle tasse dei cittadini, non aiutiamo solo le famiglie che non hanno commesso reati?", propone Pandolfi.