Cuoiopelli perde la testa. Un "tacco" la punisce

CUOIOPELLI

0

RIVER PIEVE

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Lici (55’ Goh), Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini R., Passerotti, Costanzo, Fantini (87’ Guerrucci), Benericetti, Bianchi (70’ Razzauti); a disposizione Brogi, Taverni, Ammannati, Sgherri, Ponzolini, Regoli. Allenatore Roberto Falivena.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Ramacciotti, Penco, Di Giulio, Lunardi, Bachini, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Macera (60’ Tocci); a disposizione Tozzini, Pieretti, Fruzzetti, Filippi, Giannotti, Satti, Belluomini. Allenatore Pacifico Fanani.

Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia (assistenti Alessio Mangoni di Pistoia e Lorenzo Sordi di Firenze).

Marcatore: 93’ El Hadoui.

Note: all’87’ espulso Nardo per doppia ammonizione; ammoniti Lici, Bagnoli, Nardo e Lunardi.

Fucecchio – Nell’insolita cornice dello stadio Corsini di Fucecchio la Cuoiopelli inizia il girone di ritorno con una sconfitta. La terza di fila. E il Tuttocuoio ringrazia balzando al primo posto del girone A di Eccellenza. I biancorossi pagano oltremodo le assenze degli infortunati Colombini e Cavallini (ieri si è fatto male anche Lici e domenica sarà emergenza totale in difesa con la squalifica di Nardo, espulso). Nel primo tempo la Cuoio ha tre occasionissime con Costanzo, Bagnoli (autore di una prestazione magistrale e migliore in campo assoluto) e Fantini e reclama un calcio di rigore per un fallo di mano su un fallo laterale lanciato direttamente in area. Mentre il River Pieve colpisce una traversa dalla lunga distanza con El Hadoui. Nella ripresa il ritmo cala anche per le condizioni del campo ridotto a un acquitrinio. Nel recupero, su mischia in area, El Hadoui di tacco batte Pulidori. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto.