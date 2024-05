Crollo mura, sopralluogo. Il viceministro Rixi: "Valutare quali strumenti per la ricostruzione"

"Che disastro". Sono circa le 15 di ieri quando il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, pronuncia queste parole di fronte alle mura di San Felice collassate lo scorso 5 maggio. Il vice del ministro Matteo Salvini è stato invitato, dal consigliere provinciale Paolo Moschi, a un sopralluogo nel punto esatto in cui le antiche mura hanno ceduto: Rixi, oltre a Moschi, è stato accolto in città dalla capogruppo della Lega in consiglio regionale Elena Meini, da Luca Fiumi della Lega di Volterra, dal sindaco uscente Giacomo Santi. Presente anche il senatore Manfredi Potenti.

Il sindaco uscente, il consigliere provinciale, il geologo Emilio Pistilli e la funzionaria della soprintendenza Elena Sorge hanno illustrato al viceministro le evidenze ad ora emerse riguardo la frana, la natura intrinseca delle mura medievali, la loro esilità, i rilievi svolti e una sorta di cronoprogramma per sbrogliare, intanto, la questione che riguarda i cantieri della somma urgenza, che dureranno circa un mese. Il viceministro ha poi fatto tappa lungo la Ss 68, direzione Colle Val d’Elsa e ha concluso il tour in Valdicecina a Montecatini Valdicecina. "Il caso di Volterra fa parte di un tema che affligge una parte del Paese - ha detto il viceministro - se la strada in cui le mura sono crollate fosse stata di Anas, ossia di competenza statale, l’intervento da parte del governo sarebbe stato più celere". Ed ecco le prospettive disegnate dal viceministro sul fronte di un passo, economico, del governo Meloni: "In primis serve avviare un’interlocuzione con il dicastero della cultura e con la Regione Toscana per la ricostruzione del paramento crollato. Capire quali sono le risorse per le cinte murarie antiche, trovare uno strumento di finanziamento. Faccio un esempio – ha proseguito il viceministro – vi sono fondi dedicati a casi simili, ma sono destinati a paesi più piccoli, non a città come Volterra. Dobbiamo quindi valutare quale sia, tecnicamente, lo strumento possibile per il caso di Volterra per una soluzione di intervento".

"Ringrazio il viceministro Rixi - ha aggiunto il consigliere provinciale Moschi - per aver risposto al mio invito. Dalle parole di Rixi abbiamo ottenuto un impegno per le mura di San Felice, ma non solo. Abbiamo effettuato insieme un sopralluogo alla Ss 68 e il viceministro ha promesso di intervenire con Anas per accelerare un nuovo intervento nel tratto Volterra-Colle Val d’Elsa, anche in vista della stagione turistica".