Crolla il tetto del palazzo. Evacuate 12 persone

PONTEDERA

Dodici persone sono state evacuate a causa del dissesto statico del tetto del condominio dove vivono in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. E’ successo ieri mattina quando sono intervenuti i vigili del fuoco. Nell’edificio, adibito a civili abitazioni, si è verificato il crollo parziale del tetto. L’intervento della squadra dei pompieri è servito a mettere in sicurezza i luoghi oltre ad effettuare un alleggerimento del solaio dai materiali caduti. Son stati resi inagibili tutti i piani sottostanti. Sul posto è intervenuta l’autoscala dal comando provinciale di Pisa.

Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco "è stato necessario interdire al traffico veicolare il tratto di viale Rinaldo Piaggio compreso tra l’incrocio di via Roma e la rotatoria di via Hangar", spiegano dal Comune. Nel pomeriggio il traffico è stato riaperto a senso unico alternato. L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto fino a notte inoltrata. "Sono state sgomberate sei famiglie per un totale di dodici persone tra cui un minorenne – spiega l’assessora al sociale Sonia Luca – Due famiglie sgomberate si sono rivolte al Comune. In attesa di sviluppi sui lavori urgenti di messa in sicurezza, per questa notte (la notte appena trascorsa, Ndr) una signora che risiede all’ultimo piano ha trovato sistemazione dalla sorella che vive a Pontedera. Un altro nucleo, che invece risiede al primo piano, è stato supportato nella ricerca di una sistemazione in albergo, ma ha preferito verificare la disponibilità da parenti o amici. Domani (oggi, Ndr) entrambi i nuclei familiari sono stati convocati in Comune per verificare la possibilità di rientro ovvero altre soluzioni per il tempo necessario. Auspichiamo che le proprietà, presso cui i nuclei sono affittuari, si attivino quanto prima per la risoluzione del problema". Nei giorni scorsi lo stesso edificio era stato oggetto di un altro sopralluogo tecnico che aveva evidenziato la necessità di interventi.

g.n.