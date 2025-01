Crisi della pelle e nuovo anno. Da Riva del Garda a Milano: "Il settore alla prova delle fiere"

La pelle e la moda, chiuso il 2024, sono entrate nel nuovo anno con tutte le incertezze e le preoccupazioni delle crisi in atto da mesi. Anche gli ultimi dati del settore pelletteria certificano questa situazione. Del resto i primi 9 mesi 2024 hanno visto il calo delll’export (-9,7% in valore, con un -12,5% per le borse in pelle) e un fermo del mercato interno (-0,5%), con pesanti effetti sul fatturato (-9,6%) e produzione fisica. I numeri elaborati per Assopellettieri dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda descrivono un terzo trimestre ancora in sofferenza per l’assenza di miglioramenti significativi nell’evoluzione congiunturale. Intanto però gli occhi del comparto moda in pelle sono puntati sui primi eventi fieristici che daranno il polso della situazione.

Si comincia oggi con Expo Riva Schuh a Riva del Garda, fiera internazionale dedicata alle calzature. In concomitanza con la fiera internazionale di riferimento per le calzature, si svolgerà anche la Gardabags, polo delle aziende specializzate in pelletteria e accessori dove ci sarà la presentazione della collezione autunno-inverno. Un evento, questa fiera, con oltre 1.000 espositori, tra aziende e marchi, provenienti da circa 40 paesi. La fiera permetterà ai visitatori di avere un’anteprima completa delle nuove tendenze. Il tutto però dentro una crisi diffusa che continua a colpire i mercati internazionali delle calzature e degli accessori, l’industria della moda nel suo complesso e molti altri settori. Uno studio condotto da World Footwear nella prima metà di quest’anno ha confermato un forte calo nel settore calzaturiero. Poi rotta verso gli eventi milanesi. Micam, Mipe e Lineapelle dal 23 al 25 febbraio: appuntamenti cruciali per conceria, pelletteria e calzature. Micam, la più prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo della calzature avrà anche un nuova campagna di comunicazione dal titolo "Game Changers".

Giovanna Ceolini presidente di Assocalzaturifici ha detto: "Abbiamo deciso di dedicare la comunicazione istituzionale della manifestazione, alle persone straordinarie che animano dall’interno il settore calzaturiero con una maestria, una competenza e una sapienza che lasciano il segno". Promozione e sguardo al futuro. Non senza preoccupazioni.

Carlo Baroni