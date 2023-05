Crisi alla Factory "Una mozione per i lavoratori"

Parte dal Movimento 5 Stelle, la mozione in consiglio regionale per richiedere un impegno deciso da parte della Regione a favore dei lavoratori coinvolti nella crisi della Factory Srl di Fucecchio. La Factory Srl, colosso della moda, ha depositato un’istanza di liquidazione giudiziale, lasciando circa 40 dipendenti senza stipendio da due mesi, creando gravi difficoltà alle famiglie coinvolte. La mozione presentata dal consigliere Irene Galletti impegna la giunta ad attuare iniziative concrete volte a tutelare i lavoratori e le loro famiglie molte della quali riesiedono nel Comprensorio. Tra le azioni proposte vi è la collaborazione con le istituzioni competenti per garantire il sostegno finanziario dei lavoratori attraverso gli ammortizzatori sociali, programmi di riqualificazione professionale, l’assistenza nella ricerca di nuove opportunità lavorative e il monitoraggio attento della procedura di liquidazione. "La crisi che sta attraversando la Factory Srl ha gravi conseguenze sulla vita di numerosi lavoratori e delle loro famiglie – afferma Galletti– Come rappresentanti politici, abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per proteggere i diritti e il benessere di queste persone".