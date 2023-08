Credit Agricole: semestrale ok a San Miniato, risultato netto 739 milioni

Una semestrale importante, che è andata anche oltre le apsettative, quella di banca Credit Agricole Italia. Nei primi sei mesi del 2023 il gruppo – la cui direzione regionale della Toscana è a San Miniato – registra un risultato netto aggregato di 739 milioni di euro (+29%), di cui 591 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L’attività commerciale – si legge in una nota – continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a 97 miliardi di euro e una Raccolta Totale1 pari a 329 miliardi di euro. Il Crédit Agricole – amministratore dleegato Giampiero Maioli (nella foto) – è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.400 collaboratori e circa 5,9 milioni di clienti. L’attività commerciale, inoltre, continua a beneficiare dell’ampia offerta di prodotti su tutte le linee di business, con un trend di progressiva crescita in corso d’anno, nonostante un contesto di mercato complesso ed ancora influenzato da una inflazione persistente: significativo sviluppo della base clienti con l’acquisizione di 84 mila nuovi clienti; in crescita i volumi erogati a professionisti ed imprese nei primi sei mesi dell’anno; significativa evoluzione dei premi delle polizze ramo danni.

Altro aspetto: in uno scenario caratterizzato da una forte contrazione della domanda, la banca – viene sottolineato - ha continuato a sostenere le famiglie per l’acquisto della propria casa grazie al rilascio del nuovo mutuo Crédit Agricole Greenback, un’offerta a tasso fisso particolarmente competitiva, incrementando la propria quota di mercato delle richieste di nuovi mutui. La banca ha assunto nei primi sei mesi del 2023 oltre 400 persone, di cui 350 under 35, in linea con il programma di rinnovo "Next Generation".

C. B.