Corona alla stele dedicata alle vittime del Covid

Per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19, istituita per ricordare le migliaia di persone uccise dal virus il 18 marzo, giorno in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare partirono da Bergamo per altre città, il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni ha deposto una corona alla stele in via Filippo Brunelleschi in ricordo delle vittime della pandemia e di coloro che si siano prodigati nell’assistenza alla cittadinanza. Lo stesso giorno sul Municipio bandiere listate a lutto.