Consorzio turistico, il bilancio: "Le prospettive non sono rosee"

VOLTERRA

Lavorare tutti per il medesimo obiettivo, il rilancio di Volterra e della Valdicecina. Tornando a unire le forze per avviare una promozione turistica puntuale, capillare e costante. E’ la richiesta che è stata mossa dal Consorzio turistico durante un incontro che si è tenuto il 31 marzo alla presenza di alcuni amministratori locali, di istituzioni locali e di alcuni operatori del settore. Claudia Bolognesi, direttrice del consorzio, analizza un quadro che per il 2025 si presenta già carico di nubi. "I dati, intanto - dice - la nascita del consorzio turistico ha sicuramente inciso sullo sviluppo turistico dell’area. Lo dicono i numeri. Tuttavia dal 2021, ossia da quando i Comuni sono usciti dal consorzio, per noi è diventato sempre più difficile fare promozione. Perché per fare promozione servono risorse. Le prospettive non sono rosee. La situazione geo-politica globale potrà avere forti impatti sul turismo, dal momento che i tour operator americani tendono a evitare l’Europa come destinazione. Ci sarà inoltre da fare i conti con i dazi Usa. Logicamente sono questioni lontane sideralmente dal nostro raggio di azione, ma che comunque potrebbero avere un effetto negativo". Durante l’incontro è stato anche affrontato il tema del rapporto turistico ancora balbettante fra Valdicecina e Valdelsa, unite in un solo ambito. Bolognesi conclude: "Servono le forze di tutti per fare promozione, e quindi portare sviluppo nel territorio. Dobbiamo affrontare di petto la questione del turismo insieme ai Comuni del territorio per avviare una promozione con un ritmo regolare. Ad ora, tutte le spese di promozione vengono gestite solamente dai soci del consorzio. C’è, infine, un altro punto focale, quello che riguarda la viabilità. Adesso, ed è chiaro a tutti, la priorità è rappresentata dalla statale 68".

I.P.