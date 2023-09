Confcommercio: Soluzione urgente per le Terme di Casciana Termeancora

CASCIANA TERME

Ancora un intervento a sostegno delle Terme di Casciana e del sistema che ruota attorno. Questa volta sono i commercianti di Confcommercio guidati da Fabio Sassetti. "È indispensabile non perdere altro tempo nel cercare una soluzione definitiva per le terme – ha detto Sassetti – un’azienda dalla quale dipende il futuro delle imprese che hanno investito nel nostro territorio e delle famiglie che vivono di questo lavoro". Dello stesso avviso è Federico Pieragnoli direttore della Confcommercio di Pisa. "Le Terme sono una delle principali attrazioni turistiche del territorio – ha detto il manager di Confcommercio – non oso pensare a quali potrebbero essere le ricadute sul tessuto economico dell’area causate dal prolungarsi di questa situazione di stallo e di incertezza. Chiedo a gran voce quindi – ha aggiunto Pieragnoli – il mantenimento della continuità aziendale, il mantenimento della proprietà pubblica e la svolta prevista nella società di gestione".

Giuseppe Pino