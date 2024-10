Confcommercio: "Piazza della Repubblica opera fondamentale"

PONSACCO

"Accogliamo con estremo piacere e allo stesso tempo con un grande sospiro di sollievo la riapertura di piazza della Repubblica, la principale di Ponsacco". Sono le parole di Alessandro Simonelli, presidente Area vasta Confcommercio Pisa che aggiunge: "La riapertura di piazza della Repubblica era un momento molto atteso dai commercianti del centro di Ponsacco, un’opera fondamentale tra le tante realizzate negli ultimi anni che abbiamo sempre sostenuto con l’obiettivo di rilanciare il centro storico rendendolo sempre più attrattivo e fruibile".

"Ringraziamo la precedente amministrazione per aver dato il via al progetto e l’attuale per averlo portato a compimento – aggiunge Simonelli – L’intervento è stato fortemente impattante per il tessuto commerciale di Ponsacco e il protrarsi dei tempi ha causato notevoli disagi alle attività della piazza e delle strade vicine, che hanno dovuto sopportare con enormi sacrifici la prolungata chiusura e le modifiche alla viabilità. Siamo convinti che la nuova piazza restituirà un’immagine ancor più bella e decorosa della nostra città, attraendo nuovi investitori e valorizzando le attività esistenti. Il prossimo passaggio sarà la riapertura del parcheggio che garantirà la piena fruibilità dell’area grazie ai 34 posti auto, permettendo di completare un restyling che rappresenta veramente la ciliegina sulla torta sul complessivo progetto di riqualificazione del centro".

"Un progetto a cui Confcommercio ha dato impulso e che ha sempre sostenuto – afferma il responsabile territoriale Luca Favilli – Dopo le installazioni artistiche, i rinnovati arredi urbani e la nuova illuminazione in corso Matteotti, piazza Valli e piazza D’Appiano il centro di Ponsacco ritrova adesso una delle sue piazze più simboliche, presidio di socialità, convivialità e teatro negli anni di numerose iniziative di successo e di qualità che continueremo ad organizzare".