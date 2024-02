Alle “11 lune” c’è già la prima regina: Emma

Peccioli (Pisa), 4 febbraio 2024 – L’estate di Peccioli si arricchisce con la voce di Emma: attesa la settimana prossima al 74esimo festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano "Apnea", la cantante leccese ha annunciato il suo ritorno sul palcoscenico con un tour che, farà tappa al festival 11Lune il 5 luglio. Nei mesi scorsi Emma è stata protagonista dell’inedita esperienza live "Sounvenir in Da Club", che a cavallo tra novembre e dicembre l’ha vista esibirsi, spesso con più date nella stessa città, sui palchi dei club di tutta la Penisola.

Un modo diverso per promuovere un disco entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI e certificato subito oro sulla scia del successo dei singoli "Mezzo mondo" (certificato platino) e "Iniziamo dalla fine": attualmente invece è in radio il nuovo brano "Amore cane" con il feat di Lazza, secondo classificato lo scorso anno al festiva di Sanremo, e la cantante sarà in gara, come detto, nell’edizione che sta per aprirsi con "Apnea", brano scritto insieme a Paolo Antonacci , Davide Petrella e Julien Boverod. A breve sarà pubblicato il costo dei biglietti e le varie modalità di acquisto per il concerto alla kermesse 11Lune. Il concerto è in collaborazione con LEG Live Emotion Group. Emma Marrone, nata a Firenze nel 1984, ha ottenuto il successo nazionale con la consacrazione al talent "Amici" di Maria De Filippi, grazie a cui firmò un contratto con l’etichetta Unversal Music Group. Nel 2012, vince il Festival di Sanremo con "Non è l’inferno". Tra i riconoscimenti ottenuti nella sua carriera, un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Ha ricevuto anche varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award. Emma Marrone, dal 2020, ha sperimentato altre forme di arte, partecipando al Gli anni più belli e alla serie televisiva A casa tutti bene - La serie, entrambi di Gabriele Muccino. E’ stata coach nel programma Amici di Maria De Filippi e di giudice a X Factor, ed è stata anche co-conduttrice del festival di Sanremo.