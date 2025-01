Comune di Pontedera. Rinnovato il sito web

Più rapido, più funzionale, accessibile a tutti. È già entrato in funzione e da lunedì prossimo lo sarà a tutti gli effetti il nuovo sito istituzionale del Comune di Pontedera curato dalla HT&T Consulting che ha sede in piazza Curtatone. "Si tratta di un lavoro corale e quando si mettono in piedi questi progetti è necessario affiancarsi a dei professionisti – ha spiegato l’assessora ai Sistemi informativi, Sonia Luca –. Il sito rappresenta la prima finestra per il cittadino che intende accedere ai servizi amministrativi. Per questo era necessario che fosse quanto più possibile funzionale e capace di garantire accessibilità al pubblico. L’intenzione è stata quella di garantire un’informazione puntuale ed autentica ma anche garantire l’accesso ai servizi online, che negli ultimi anni sono stati rinforzati. E poi era necessario ottenere un’interfaccia e un percorso di ricerca facile ed intuitivo. Ecco questo nuovo sito risponde a tutta questa serie di esigenze". Ma non solo. "Come amministrazione abbiamo la necessità anche di comunicare meglio gli eventi organizzati dal Comune o anche quelli a cui diamo il patrocinio – conclude Luca – e non c’è niente di meglio del sito istituzionale per promuovere tutte queste attività ed iniziative". Il sito del Comune viene visitato all’incirca da 10.000 utenti attivi al mese e di questi ben l’80% lo fa attraverso il proprio smartphone. "Siamo partiti dal presupposto che il sito istituzionale debba essere il punto di riferimento della cittadinanza – dicono Massimiliano Baldocchi e Matteo Doveri di HT&T – abbiamo seguito anche le direttive europee e abbiamo cercato di renderlo il più intuitivo, veloce, accessibile e facile da utilizzare possibile". A questo progetto, per HT&T, hanno lavorato anche Sandro Caneschi, Bianca Silvi e Francesco Gibin.

l.b.