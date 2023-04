Comunali 2024 FdI: "Al via la campagna"

A poco più di un anno dalle elezioni amministrative in Valdera inizia a scaldarsi il clima politico nei Comuni dove dovrà rinnovarsi il consiglio comunale. "In vista delle prossime elezioni comunali – scrivono da Fratelli d’Italia – il coordinamento Fratelli d’Italia Valdera ha già iniziato a raccogliere le istanze dei cittadini e sostenitori". Nei giorni scorsi il coordinamento si è ritrovato a Capannoli. "Ci siamo trovati per un aperitivo a Capannoli – raccontano –in apertura delle feste pasquali, fra i sorrisi e la gioia dei passanti, militanti, simpatizzanti e non solo: fra i tanti, presenti Mattia Cei, Matteo Arcenni, Giacomi Citi e Matteo Bagnoli. La grande partecipazione cittadina accresce il coraggio e la determinazione di chi si impegna ogni giorno per la propria città. Fratelli d’Italia c’è, ed è pronta a rappresentare tutti i cittadini pisani come ha già fatto in passato in modo eccellente". Un’apertura di campagna elettorale che comincia dall’ascolto dei cittadini proprio in quei comuni dove l’anno prossimo ci saranno le elezioni amministrative. Saranno molte le giunte a rinnovarsi in Valdera: Pontedera, Ponsacco, Capannoli, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Palaia, Chianni, Terricciola e poi c’è la partita di Peccioli e Lajatico che proprio a fine 2022 hanno avviato la procedura in Regione per cominciare il percorso che potrà portare alla fusione tra i due Comuni. Fusione che proprio nelle prossime settimane sarà oggetto di una serie di incontri pubblici per valutare insieme ai cittadini le ragioni che hanno spinto le due amministrazioni ad avviare il processo di unione.