Compagnia di Punzo Il gonfalone d’argento

In occasione della Giornata Internazionale del Teatro 2023 del lunedì 27 marzo, il consiglio regionale della Toscana, come era stato annunciato dal suo presidente Antonio Mazzeo, ha deciso di conferire alla Compagnia della Fortezza di Volterra diretta da Armando Punzo, il Gonfalone d’argento, il riconoscimento più alto della sua assemblea legislativa, proprio nell’anno in cui ricorre il trentacinquesimo anniversario dalla nostra costituzione. La cerimonia di conferimento si svolgerà alle 11.30 del 27 marzo nella sala Sala Gonfalone del palazzo del Pegaso a Firenze.