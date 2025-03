Comicità, calcio e beneficenza. Show per aiutare i progetti sociali

Una serata all’insegna dell’umorismo, del calcio e della beneficienza per i ragazzi autistici. Questa sera alle 21:15 al cinema teatro sala parrocchiale Don Bosco di Bientina andrà in scena "Cosa Sarà", il nuovo spettacolo comico firmato dal duo di Pisamania, Enrico Signorini e Dario Boldrini. Uno show ricco di ironia e comicità che riprende lo stile inconfondibile del duo di intrattenitori pisani, noti sui social per le divertenti interpretazioni legate al mondo del calcio e all’ambiente nerazzurro.

Ma nello specifico, "Cosa Sarà" questo spettacolo? Beh, dal titolo è chiara l’intenzione del duo di voler lasciare un alone di mistero intorno a ciò che avverrà prima che si alzi il sipario. Però una certezza c’è: il pubblico sarà coinvolto in una serata di puro divertimento. Un’occasione per farsi due risate ma anche del bene a tanti ragazzi autistici, dal momento che l’evento ha uno scopo solidale. L’intero ricavato dello spettacolo, sarà infatti devoluto all’associazione "Insieme per Sognare", realtà impegnata da dieci anni nel sostegno di progetti sociali e inclusivi sul territorio pisano. Dal 2015, Insieme per Sognare ha realizzato iniziative benefiche come cene, aste, lotterie ed eventi di vario genere con il solo obiettivo di fare del bene al prossimo.

L’altra certezza dello spettacolo è che il ricavato dello show comico "Cosa Sarà" sarà devoluto interamente alla costruzione di un pozzo utile all’irrigazione dei campi del "Bosco dei talenti" a San Piero a Grado, luogo in cui vengono svolte le attività a cielo aperto con ragazzi autistici.

Mario Ferrari