Codyeco, missione Coppa Italia. Doppio confronto con Saronno

Quarti di finale di Coppa Italia di B. Per la Codyeco Lupi c’è il doppio confronto con i varesini del Saronno. Gara d’andata oggi (18.30) in Lombardia e ritorno mercoledì prossimo (20.30) al PalaParenti. Le due squadre si sono qualificate col primo posto nei rispettivi gironi. Questi gli altri accoppiamenti: Monselice-Mirandola, Ancona-Genzano, Galatone-Lamezia. Per le vincenti ci sarà la Final Four.

I santacrocesi vogliono esserci per conquistare un trofeo già vinto nel 2013 in occasione delle finali di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, con la vittoria per 3-0 sul Porto Ravenna. Allora, alla guida dei conciari, come pure oggi, c’era Pagliai il quale, dopo l’ultima vittoria ottenuta al PalaMattioli fiorentino, ha dichiarato: "Siamo contenti per il primo posto in campionato, valido per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. L’abbiamo voluta fortemente, facendo una rincorsa importante, vincendo partite difficili come alla Spezia ed a Firenze. I ragazzi sono stati bravissimi, per cui faccio i complimenti a tutti".

I tifosi della Curva credono nella possibilità che la Codyeco Lupi torni ad alzare un trofeo e, tale motivo, hanno organizzato un pullman per Saronno, dimostrando attaccamento alla causa, oltre alla volontà di tenere desta l’attenzione intorno ai biancorossi. I Lupi provengono da otto successi consecutivi in campionato e, dopo un periodo di rallentamento in novembre, hanno ritrovato col susseguirsi delle gare, il rendimento auspicato.

L’esempio più evidente è l’opposto Da Prato, miglior marcatore a Firenze. Ma è tutta la squadra che sa a farsi valere, avendo recuperato equilibrio in ricezione col libero Bini. Da evitare i cali d’attenzione, derivanti dalla sicurezza nei propri mezzi. In coppa non si potrà sbagliare. Col Saronno i Lupi si sono già incontrati nella stagione 2014-15 in B, con un successo a testa. I giocatori del Saronno sono definiti come gli “Amaretti”. Il dolcetto di Santa Croce è invece l’amaretto. Anche questo darà sapore alla doppia sfida.

