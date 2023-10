Città della cultura, il gran finale. Da Halloween alla guida per bimbi

Volterra Città della Cultura Toscana svela la parte più robusta degli eventi che andranno a caratterizzare il secondo capitolo, a fine anno, del titolo che la Regione ha assegnato anche nel 2023 al colle etrusco. Ecco il cartellone che l’amministrazione comunale sta imbastendo, forte del finanziamento del governo fiorentino pari a 100 mila euro e dopo una prima parte che ha caratterizzato i mesi scorsi, fino a planare a VolterraGusto: nell’agenda di Volterra23 troviamo un super classico, la festa di Halloween, un convegno in programma il 24 novembre dal titolo ‘Le Balze e Volterra. Un geosito in movimento’ e poi un maxi evento per la Festa della Toscana il 30 novembre.

Un mese che segnerà ,inoltre, l’avvio al museo Guarnacci di una mostra con i tesori incapsulati da secoli nella necropoli delle Colombaie. Il clou sarà concentrato nel mese di dicembre che, stando appunto alle intenzioni della giunta, rappresenterà il cuore pulsante di Volterra23. In primis, il calendario delle festività natalizie fino all’evento di Capodanno, sul quale l’amministrazione comunale ha tutta l’intenzione di puntare un grande riflettore. E poi, a dicembre, stando al calendario impresso dalla giunta, la presentazione del volume targato Ets Editore ‘Guida di Volterra per bambini’, realizzato da due guide turistiche, Stefania Piunti e Sara Fabiani, con le illustrazioni dell’accademia europea di Manga. Una guida turistica della città a portata di piccoli visitatori: una narrazione della storia di Volterra attraverso gli occhi di un bambino, in un susseguirsi di avventure e informazioni sulla città. Il libro avrà architravi storiche e creative, avvalendosi di immagini, disegni, approfondimenti, attività creative e curiosità, per stimolare l’immaginazione e la voglia di scoprire. Ancora a dicembre, è previsto un lavoro di ricerca sulla Resistenza in Valdicecina. Ed è atteso l’appuntamento per il 30 ottobre alle 18 nella sala del Maggior Consiglio che vedrà la presentazione dello studio sul caso Volterra22, a conclusione di un lavoro di ricerca del progetto europeo Uncharted che si trasla in comprendere, cogliere e promuovere il valore sociale della cultura.

L’intenso percorso partecipativo degli ultimi anni che ha portato la città a ottenere il riconoscimento di Prima Città Toscana della Cultura, è stato scelto dal progetto comunitario come caso di studio, nell’ambito della ricerca che, confrontando diversi contesti europei, indaga la relazione tra i valori sociali della cultura e la pianificazione culturale strategica. Lo studio è stato condotto da Promoter S.r.l in qualità di partner del progetto comunitario e ha visto la realizzazione di numerose interviste e di un questionario pubblico. Tutti i risultati dello studio sono pubblicati nel volume ‘Rigenera Volterra Rigenera’, disponibile sul sito web di Uncharted in lingua italiana e inglese (www.uncharted-culture.eu) e che sarà distribuito gratuitamente in versione cartacea durante l’incontro.