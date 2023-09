Cinque giornate per imprenditori. Cric colma il vuoto di formazione

PONTEDERA

Cric... per colmare il vuoto di formazione degli imprenditori. Cric è un acronimo e sta per "Comunicazione, relazione e innovazione per la competitività", temi del corso di alta formazione che il Gruppo Lupi di Pontedera ha deciso di organizzare e supportare sposando la proposta di Emanuele D’Arrigo, consulente di direzione dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giacomo Gronchi.

"Sono consulente di direzione aziendale, visito molte aziende e circa un anno e mezzo fa ho iniziato a indagare sul territorio nazionale di corsi rivolti a imprenditori – spiega D’Arrigo – Ho scoperto un vuoto di formazione che paghiamo tutti. Da qui è venuta l’idea di Cric, che sarà un corso immersivo ad altissima capacità formativa. Saranno cinque venerdì da mattina a sera ogni quindici giorni con inizio il 20 ottobre. Si svolgerà a Firenze che è un centro di interesse sotto tutti i punti di vista e anche strategico per chi viene da altre regioni. Ci sono docenti di caratura nazionale come il professor Domenico Bodega dell’università cattolica del Sacro Cuore, la collaborazione di Lab11, società spin-off della scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dell’azienda Edra che ci mette a disposizione il suo auditorium per uno dei giorni di corso. Il Gruppo Lupi, infine, ma non per ultimo, ha abbracciato l’idea e l’ha concretizzato".

Le iscrizioni sono ancora aperte. "Lo scopo del corso è di offrire ai partecipanti strumenti pratici per potenziare le loro capacità di comunicazione, relazione e competitività attraverso contenuti stimolanti e innovativi – aggiunge D’Arrigo – Si tratta di un percorso di alto livello sia in termini di contenuti che di organizzazione. Temi di management trasversali come l’analisi del processo di innovazione, organizzazione, relazioni interpresonali e dinamiche di comunicazione. Il concetto è quello di trasferire in queste cinque giornate agli imprenditori strumenti tecnici spendibili subito per migliorare la sua organizzazione aziendale".

Perché gli imprenditori? "Perché sono una platea – dice ancora D’Arrigo – che non viene considerata da nessuno per la formazione. Il corso è rivolto a imprenditori di qualsiasi genere, anzi più eterogeneità c’è e meglio è". Relatori i professori Andrea Piccaluga e Alberto Di Minin, Filippo Chiarello, la dottoressa Giulia Franceschini. Il corso avrà luogo il 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre.

