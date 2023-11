Cinema Il mondo dei cortometraggi in gara

Al via l’ottava edizione dello Smallmovie festival, concorso internazionale di cortometraggi, organizzato dall’associazione Culturale Metrovideo in collaborazione con il Comune di Calcinaia, in programma sabato 11 novembre, a Calcinaia nella sala Don Angelo Orsini. Con un successo crescente di anno in anno, testimoniato dalle numerose opere pervenute da ogni parte del mondo, torna il concorso internazionale di cortometraggi Smallmovie Festival, destinato ai cortometraggi del genere fiction ed animazione. Una rassegna appassionante e coinvolgente che nel corso degli anni ha richiamato artisti e registi da tutto il mondo. Sabato 11 novembre, la Sala Orsini si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio cinema, per consentire la visione dei 15 cortometraggi in gara, introdotti dagli autori.

La rassegna prenderà il via dalle 16 per concludersi in serata con una grande premiazione. La manifestazione sarà condotta dal giornalista Giacomo Lucarini. Si conferma una giuria d’eccezione, composta da esperti del settore, a cui spetterà l’arduo compito di stabilire i vincitori. Tra gli ospiti di questa edizione ricordiamo: Gianluca Pelleschi, redattore storico della rivista di critica cinematografica Gli Spietati, Rael Montecucco, critico cinematografico e film programmer, Laura Martini, giornalista, collaboratrice de La Nazione. Riconoscimenti speciali e interessanti premi di valore economico per i vincitori delle due categorie in gara, aperte a cortometraggi della sezione short e la sezione under 35. Lo SmallMovie Festival è un festival internazionale di cortometraggi nato con il preciso intento di dare la possibilità a giovani registi di avere a disposizione una vetrina di carattere internazionale per presentare le loro opere e confrontarsi con altri artisti. I cortometraggi sono infatti il punto di partenza da cui, ogni giovane desideroso di esprimere la sua creatività e lanciare un messaggio attraverso i suoi minifilm, inizia la sua carriera. Presentarli al pubblico e al giudizio di artisti già affermati rappresenta per molti giovani registi un’ottima opportunità di confronto. Alcuni partecipanti delle passate edizioni dello SmallMovie Festival si sono poi cimentati in lungometraggi distribuiti in alcune sale del nostro paese.