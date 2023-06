Cimitero per animali "Vogliamo realizzarlo"

Potrebbe essere la volta buona per dedicare uno spazio alla sepoltura degli animali da affezione. Fauglia, lo ricordiamo, ne parlò alcuni anni fa e l’idea progetto fece il giro del mondo. Lo si apprende dall’intervento dell’attuale assessore ai lavori pubblici Carlo Carli che all’epoca era primo cittadino. Carli, per prima cosa, annuncia che sono in corso gli ultimi lavori propedeutici all’apertura del nuovo cimitero del capoluogo, in ampliamento di quello esistente, attiguo alla Vecchia Chiesa di San Lorenzo e al campanile,restaurati ed aperti agli eventi lo scorso anno.

Si tratta delle seguenti opere: una ripulitura generale dell’area, la realizzazione di una modifica alla rampa di accesso che, a causa della ripida inclinazione della salita, non consente l’entrata al carro funebre, e quindi deve essere mitigata, e infine la costruzione di una recinzione che divida lo spazio cimiteriale dalla Vecchia Chiesa. Nel nuovo cimitero saranno da subito disponibili 35 posti per sepolture privilegiate, altrettanti posti a terra, porzioni di terreno per la realizzazione di cappelle private ed un’area dedicata alla dispersione delle ceneri.

"Una volta riqualificata l’area, valuteremo se riservarne una piccola parte per la sepoltura di piccoli animali da affezione – si legge nella nota di Carli –. La disponibilità di nuovi posti consentirà anche l’acquisto della concessione alle persone ancora in vita". "Noi teniamo molto al progetto dedicato agli animali da affezione – precisa il sindaco Lenzi –. Ci stiamo, appunto lavorando. Non è semplice, ci sono diversi passaggi da superare". Inoltre la giunta, si apprende, in accordo col gruppo consiliare di maggioranza, allo scopo di garantire la disponibilità di posti "per la concessione senza dover ampliare a dismisura i cimiteri, intende favorire la pratica della cremazione con agevolazioni economiche incentivanti".

Carlo Baroni