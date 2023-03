Cimitero comunale, al via i lavori nell’area monumentale

Pontedera, 27 marzo 2023 – Sono iniziati da un paio di settimane i lavori per salvare l’ala storica del cimitero e riaprire, dopo circa otto anni, quelle cappelle che erano state interdette con le transenne. Negli anni una parte del tetto era crollata, massi e detriti erano rimasti a terra e con gli anni quest’area è stata divorata dalle erbacce. Il Comune si trovò quindi costretto a chiudere quest’ala del camposanto diventata inagibile.

Adesso ha preso il via il primo intervento per rendere più decoroso un luogo di culto e preghiera sempre molto frequentato come il cimitero comunale. Con un po’ di ritardo, dovuto alla reperibilità dei ponteggi che ha fatto seguito soprattutto all’impennata di bonus e superbonus, due settimane fa la ditta incaricata è partita con i lavori e quindi con il montaggio delle impalcature.

L’importo complessivo dell’intervento è di 145mila euro, arrivato a circa 130mila euro con ribasso d’asta.

«Le impalcature sono state montate all’esterno, all’interno e al di sotto delle volte delle logge – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, che segue questo intervento atteso da anni e finalmente iniziato –. È già stata eseguita la demolizione dei detriti e delle parti ammalorate, adesso si parte con i lavori veri e propri. Sono due i tetti interessati, uno era già crollato, l’altro lo avrebbe fatto a breve. I tetti verranno ripristinati entrambi. Non è previsto invece il rifacimento delle volte che sono solo un abbellimento architettonico".

Come detto si tratta di un intervento atteso da anni. Lo stato in cui versa il cimitero comunale, con le infiltrazioni di acqua che avevano rovinato tetto, soffitto e pareti era stato spesso al centro di segnalazioni e polemiche. Gli operai sono a lavoro in questi giorni per mettere l’area in sicurezza e riaprire al pubblico questa zona entro la fine della primavera.