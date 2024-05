Ciliegie La sagra piace di più con il marchio Igp

LARI

La prima edizione della Sagra delle Ciliegie accompagnata dal marchio Igp ha fatto registrare nel primo fine settimana una forte crescita delle presenze. "Siamo soddisfatti e orgogliosi del lavoro fatto – ha detto Riccardo Salvetti presidente di ViviLari – un lavoro svolto per la prima volta in sinergia con tutte le associazioni del comune di Casciana Terme Lari. Dodicimila le presenze registrate tra sabato e domenica questo testimonia che l’interesse non si concentra più sulle serate gastronomiche e gli spettacoli, ma la vera attrazione è diventata, come è giusto che sia, la ciliegia, che da questa stagione può fregiarsi del marchio IGP". Ciliegia di Lari che ha ricevuto la medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica consegnata dalla senatrice Ylenia Zambito per il lavoro svolto per la valorizzazione della Ciliegia di Lari e della tradizionale sagra.

Nel pomeriggio di domenica la tanto attesa cerimonia di premiazione dei produttori della Ciliegia di Lari. Il premio più ambito, quello della Ciliegia d’Oro è andato anche quest’anno all’azienda agricola Barsottini che ha vinto anche il premio per le migliori ciliegie nelle varietà Van e Nuova Star. All’azienda agricola Mastrociliegia è andato invece il premio nelle varietà Early Star, Black Star e Marchiana. L’azienda Mastrociliegia si è aggiudicata anche il premio per il miglior allestimento stand. Inoltre, all’azienda agricola Tosi è stato consegnato il premio per la migliore ciliegia nella varietà Ferrovia, all’azienda Guagliardo nella varietà Celeste, all’azienda Zaupa nelle varietà Frisco e Siso, mentre all’azienda Gonnelli è andato il premio nelle varietà Prime Giant, Morella e Usigliano. I premi sono stati assegnati dalla giuria composta da Ivan Mencacci in rappresentanza del distretto rurale della Valdera e del Valdarno Inferiore, da Giovanna Vaira della Camera di commercio Toscana nord-ovest e da Cinzia Pagni di Cia Etruria.

"Abbiamo in questa edizione istituito il premio “Imprenditore locale dell’anno“ – ha sottolineato Salvetti – premio istituito in memoria di Laura Paperini che è stato consegnato alla figlia Cecilia". Mille euro sono stati invece devoluti alla Caritas da ViviLari e Conad e saranno utilizzati per l’acquisto di buoni libro. L’Amministrazione comunale ha infine consegnato una targa alla Liquoreria Meini per i suoi 150 anni di attività. A fare gli onori di casa, alla cerimonia erano presenti il sindaco Mirko Terreni e l’assessore Chiara Ciccarè. A Lari si replica nel prossimo fine settimana con stand, spettacoli e area gastronomica.