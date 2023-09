Christian Picella oggi compie 11 anni . Un grande augurio a questo super campione

C’è bisogno di un sorriso in casa Picarella. E oggi è il giorno più adatto per farlo perché Christian compie 11 anni. In tantissimi conosco questo bambino di Pontedera, affetto fin dalla nascita un rara malattia neurologica genetica, la CDKL5, che richiede cure molto costose e la comunità non si è mai tirata indietro per aiutarlo organizzando iniziative, manifestazioni e raccolte fondi di vario genere. In questo giorno davvero speciale, l’abbraccio di tutti avvolge il piccolo e i suoi familiari, la mamma Barbara, il babbo Nicola e il fratello maggiore Federico, impegnati nell’ennesima, durissima, battaglia. Christian infatti festeggerà il compleanno al Meyer dove si trova per una pre-ospedalizzazione in vista di un importate intervento.