Certamen, ecco gli studenti più bravi in latino

Studenti da tutta la Toscana per il Certamen, il tradizionale concorso promosso dall’associazione Italiana di cultura classica e che ha messo a confronto i ragazzi sull’interpretazione e il commento di un passo di un autore latino. Le prove si sono svolte domenica 14 maggio nelle aule del liceo Andrea da Pontedera. Nei giorni scorsi si è svolta la partecipata premiazione che si è svolta al Museo Piaggio. Per il Comune di Pontedera, che patrocina l’evento, era presente l’assessore alle politiche educative Francesco Mori. Questi i nomi dei vincitori, suddivisi per scuole di appartenenza. Il concorso è infatti riservato a studenti del secondo anno dei licei classico e scientifico e del liceo linguistico e delle scienze umane (Certamen in ponticulo herae) e a quelli dell’ultimo anno del classico (Certamen coronarium). Per il Coronarium il vincitore è Andrea Calcagna del classico Forteguerri di Pistoia, per il Certamen i vincitori sono Pietro Filistrucchi (liceo classico Galileo Firenze), Maria Sofia Colizzi (liceo linguistico e scienze umane Montale Pontedera), Pietro Crupi (liceo scientifico Dini Pisa). In totale sono stati consegnati 33 riconoscimenti ai ragazzi, mentre per altri sono state lette alcune menzioni.