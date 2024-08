Cerca la sorella mai conosciuta: "Fu data in adozione a cinque anni"

La famiglia Uddo ha scritto anche a Chi l’Ha visto ed a C’è posta per te per raccontare una storia e ci porta indietro di mezzo secolo. "Cerco mia sorella Greta Uddo, nata a Firenze il 25 settembre 1970, di cui abbiamo notizie fino a quando aveva 5 anni, ovvero fino a quando viveva in un istituto di suore a Lucca, dove era stata lasciata, all’età di due, da nostra madre Nunzia Caravello". È l’appello di Luisa Uddo, che oggi vive a Santa Croce, cui si uniscono anche la sorella Maria Concetta e il fratello Giuseppe.

"Nostra madre, che viveva a Firenze, aveva lasciato Greta in un istituto lucchese dove andava periodicamente a trovarla. Improvvisamente quando la bambina aveva cinque anni non la trovò più. Scoprì che era stata data in adozione. Io, che all’epoca vivevo in Sicilia dove mi ero sposata, ho saputo di questa sorellina soltanto quando nostra madre stava per morire. Da molti anni – spiega Luisa Uddo – stiamo cercando di rintracciarla ma tutte le porte ci sono state chiuse anche per effetto delle disposizioni in materia di privacy. In altre parole deve essere Greta a cercare noi se un giorno deciderà di scoprire la sua vera identità e quindi la sua storia. Probabile, infatti, che oggi abbia cambiato nome e cognome mentre la data di nascita resta un dato certo. Non abbiamo idea di dove possa vivere oggi. Potrebbe essere rimasta a Lucca, vivere in un’altra città della Toscana oppure essere andata con la sua famiglia adottiva in un’altra regione o nazione. Il nostro è dunque un appello a Greta affinché voglia scoprire il suo passato".

"Abbiamo parlato anche con un avvocato che ci ha spiegato la difficoltà di superare le leggi sulla privacy. Comunque – prosegue Luisa Uddo – alla fine di moltissime e difficili ricerche abbiamo rintracciato la data di nascita di Greta, il 25 settembre di 54 anni fa. Questo risultato ci ha aperto a una nuova speranza perché restringe il campo della nostra ricerca, dunque dell’appello a nostra sorella. Se può riconoscersi in quanto detto speriamo veramente che voglia mettersi in contatto con noi. Il mio numero di telefono è 338 8019416".