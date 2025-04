Cento nuovi posti auto. Lavori dopo l’estate. Rivoluzione in via Trieste

PONSACCOAltri cento posti auto che si aggiungono all’attuale parcheggio di via Trieste. Siamo a Ponsacco, qui il sindaco Gabriele Gasperini ha anticipato una delle opere che sarà presentata nel prossimo consiglio comunale. "Continua l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il territorio con la realizzazione di un nuovo parcheggio – spiega Gasperini –. Dopo la sistemazione e la riqualificazione della piazza antistante al cimitero, una nuova zona di sosta verrà realizzata di fronte agli Uffici Postali. La nuova area, con oltre 100 posti auto, è prevista nel nuovo piano delle opere pubbliche che verrà presentato nel prossimo consiglio comunale. Tra le priorità di questa nuova opera ci sono la sostenibilità e la riduzione della cementificazione. I lavori sono previsti dopo le vacanze estive".

Mercoledì 30 aprile alle 21 ci sarà il prossimo consiglio e uno dei punti all’ordine del giorno prevede la discussione sulla variazione al piano triennale delle opere pubbliche con contestuale variazione di bilancio. Uno schema di ciò che l’amministrazione ha intenzione di realizzare nei prossimi anni. La nuova area di sosta si andrà ad aggiungere alla riqualificazione della piazza adiacente al cimitero comunale, attualmente in corso, a ridosso della rotatoria tra via Caduti di Nassiriya e via di Gello. Due zone che vanno a servire il vicino centro di Ponsacco, andando così a sopperire alla mancanza cronica di parcheggio. Un intervento che per usare le parole dello stesso primo cittadini Gasperini: "Oltre a razionalizzare la sosta, dia decoro generale a tutta l’area cimiteriale. Un parcheggio degno di questo nome, finalmente asfaltato e regolamentato a lungo è stato trascurato, ma era fortemente voluto da questa amministrazione".

In totale, l’intervento nella cittadina del mobile, riguarda un parcheggio da 98 posti. I lavori sono iniziati circa un mese fa. Il cantiere sta creando qualche disagio soprattutto a frequentatori della vicina palestra che si trovano costretti a parcheggiare le auto lungo la strada. E non sono mancate le proteste dei cittadini spazientiti per la sosta selvaggia.