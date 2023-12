Cenaia si diverte. Domenica di eventi. Shopping e tanti giochi

CENAIA

Una giornata di eventi a Cenaia in vista del Natale. L’organizza il Centro commerciale naturale in collaborazione con Confesercenti Toscana e il Comune di Crespina Lorenzana. L’appuntamento è domenica dalle 10 alle 20. "Una domenica di shopping natalizio – spiega la presidente del Ccn Claudia Della Santa – dedicata ai piccoli e alla famiglia. Avremo il villaggio di Babbo Natale, giochi, truccabimbi, laboratori creativi, giostre, la pesca delle paperelle e i pony. Bolle con il ‘Labollatorio’ e la grande festa con Fabio Saccomani. E ancora spettacoli dell’associazione Artemide, il live painting e il live sculpting, il laboratorio per i piccoli artisti e lo spettacolo straordinario ‘Scen Sen So di Gran Mastro!". I bambini addobberanno gli abeti in via Veneto. I complimenti al Centro Commerciale Naturale di Cenaia da parte di Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Toscana e della referente di zona Giulia Dami: "I commercianti di Cenaia hanno svolto davvero uno splendido lavoro a testimonianza della volontà di rendere ancora più accogliente la frazione a pochi giorni dal Natale, un grazie all’amministrazione comunale nelle persone di David Bacci e dell’assessore Simona Sopranzi".