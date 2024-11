Cena di gala del tartufo: "Furbesco evento di parte"

E’ polemica sulla grande cena di presentazione della mostra mercato del tratufo. All’attacco la lega con Roberto Ferraro (nella foto) sulla "folta rappresentanza politica di esclusiva marca Pd presente all’evento". "In molti avranno pensato che la cena rientrava negli eventi della edizione autunnale della festa dell’Unità – si legge nella nota –. In realtà la cena di gala era una emanazione comunale. Una cena quindi organizzata non da un privato, che può invitare chi vuole, ma da un soggetto pubblico". "Il Comune non è proprietà di una parte politica e quindi sarebbe stata necessaria e opportuna la presenza anche di esponenti nazionali e regionali del centrodestra – l’attacco –. Difficile pensare che tutti abbiamo declinato l’invito. Evidentemente lo sbilancimento a sinistra dell’evento non è stato un fatto casuale. Questo atteggiamento settario è ancor più incomprensibile se si pensa che da mesi gli esponenti del Pd, si appellano ad un doveroso spirito di collaborazione tra tutte le forze politiche per la risoluzione della crisi che attraversa il comprensorio". "Ci dispiace che gli invitati “non politici” ancora una volta si sono dovuti rendere conto – la chiosa – che la consueta cena di gala invece di essere una utile occasione di coesione istituzionale e di armonia della intera comunità ha confermato essere un furbesco evento di parte".