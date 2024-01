"Castelfranco: Capodanno di Petardi e Vandalismo"

CASTELFRANCO

Più che la festa per l’arrivo del nuovo anno è stata una "guerriglia di petardi" e di soldi buttati al vento come se non ci fosse un domani. E di vandali che hanno spaccato i vetri delle casette di legno in piazza Bertoncini. Il centro storico di Castelfranco, in particolare via Marconi e largo Carlo Alberto, la mattina del capodanno ha presentato la brutta immagine di sé. Colpa di chi ha fatto esplodere di tutto e, soprattutto, ha lasciato per terra i resti dei festeggiamenti. Oltre a disseminare residui di petardi e fuochi d’artificio ovunque, qualcuno ha anche pensato di prendersela con alcuni degli alberelli fatti installare dai commercianti del Centro commerciale naturale per rendere il Natale nel centro storico più bello e accogliente. Oltre che con le casine in legno. Alcuni alberelli sono stati buttati per terra, ad altri sono state tolte le luci, altri ancora sono stati lasciati penzoloni appoggiati ai muri delle abitazioni. Più che una festa per il nuovo anno in centro sono passati i vandali. Alcuni, anche sui social, hanno messo in evidenza questi comportamenti totalmente sbagliati. Ieri mattina, primo dell’anno, non c’è stato il consueto spazzamento in centro. Ma la colpa è di chi ha spaccato e sporcato sporcato e avrebbe dovuto togliere i resti. E’ pretendere troppo?

g.n.