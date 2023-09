Caso Cerretini a Ponsacco: "La casa è un diritto"

Il caso della villa de demolire dventa anche un argomento di duello politico. E’ Fratelli d’Italia a frecplicare ancora al Comune. "Non basta il tono pietoso e pieno di buone intenzioni per ripristinare la giustizia per i signori Cerretini – si legge in una nota –. Se, come lo stesso sindaco sostiene, la sentenza è sbagliata per come si è originata e per i presupposti giuridici, perché non considerare alternative e perorarle con maggiore decisione? Perché non trovare modi legali per dare un tempo ulteriore alla sequenza giudiziaria ancora in atto?". Prima le domande e poi l’affondo. "Il nostro impegno dichiarato fin da principio è che non si faccia scempio di un diritto fondamentale, di quel “bene della vita”, la casa, che rischia seriamente di essere demolito e non più ricostruito : prosegue FdI –. L’assurdo che la famiglia Cerretini si veda demolire l’immobile, e che dopo pochi giorni consegua un permesso a costruire nei medesimi luoghi è dietro l’angolo. Ma è molto probabile che la fmiglia non riuscirebbe più a edificare, perché nel frattempo le banche avrebbero annullato ogni garanzia".