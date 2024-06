Caso biblioteca, i tanti fronti: "Solo il Pd rimanda ogni scelta"

Durante questa settimana le lavoratrici ormai fuori dai servizi bibliotecari e archivisti di San Miniato hanno avuto contatti con la compagine del Pd toscano. "In un fugace incontro con Eugenio Giani, a margine della presentazione del progetto per la realizzazione di un teatro a San Miniato Basso – spiegano le lavoratrici – è stata consegnata a mano la lettera aperta redatta dal gruppo e "il Governatore ha espresso la volontà di incontrare le lavoratrici a elezioni terminate".

"Dello stesso parere la senatrice Ylenia Zambito, che ha invitato alcune rappresentanti del gruppo – si legge – nella sede del Pd provinciale martedì a Pisa". Interessatasi al caso sanminiatese a margine del convegno Sicurezza è lavoro, svoltisi sempre a Pisa la scorsa settimana, la Senatrice "ha voluto informarsi direttamente della vicenda, assicurando il suo intervento anch’essa al temine dei risultati politici". Nella stessa mattina è stato informato dei fatti anche il candidato alle europee Antonio Mazzeo e la consigliera della Provincia di Pisa Maria Antonietta Scognamiglio, "entrambi allineati sul mantra dell’attesa". sottolineano le lavoratrici.

"Si profila quindi uno stallo nelle trattative con questa parte politica – attaccano la lavoratrici – tenuto conto dell’assoluto silenzio dell’amministrazione locale che non ha mai voluto ricevere direttamente le lavoratrici". "In questa situazione si evidenziano però le prese di posizione delle altre forze politiche che concorrono alle elezioni sotto la rocca – prosegue la nota – : dà Vita Nova a Filo Rosso, dal Centrodestra sino ai Riformisti, tutti i candidati si sono espressi favorevolmente per riaprire un tavolo sulla situazione delle lavoratrici e del loro impiego nei servizi bibliotecari e archivistici di San Miniato".