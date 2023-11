Case, aumenti boom oltre il 5%. In media 1600 euro al metro quadro

Dai 1054 euro al metro quadro certificati nel 2015, il mercato immobiliare registra a Volterra un’impennata fino agli attuali 1641 euro in media al metro quadro. E’ la fotografia impressa dall’Omi (osservatorio del mercato immobiliare) nel Comune di Volterra, che fornisce una cornice delle quotazioni del mattone: il prezzo nel territorio comunale, nel corso del 2023, è aumentato del 5.41% rispetto all’anno precedente. Volterra è piazzata al 3182° posto nella classifica delle città più costose in Italia. Il prezzo di un appartamento è pari a 1542.54 euro al metro quadro, quello di una casa è pari a 1673.82 euro al metro quadro mentre il prezzo di un terreno vale 229.74 euro.

Ed ecco la situazione immobiliare a Pomarance: nel capoluogo geotermico per il 2023, il prezzo medio al metro quadro è di 1659 euro. Secondo caso in cui i dati dell’osservatorio registrano un aumento dei prezzi. Il costo è infatti salito del 4.45% rispetto all’anno precedente. Pomarance si trova al 3083° posto nella classifica delle città più costose in Italia. L’istantanea immortala un costo al metro quadro di 1559.46 euro per gli appartamenti, 1692.18 al mq è invece il prezzo per le case e quello dei terreni è pari a 232.26 euro al metro quadro. Anche Pomarance ha conosciuto una parabola crescente nel mondo del mercato immobiliare, passando da un valore medio di 1157 euro al mq come prezzo degli immobili nel 2015 al costo attuale di 1157 euro al metro quadro.

La sorpresa arriva da Castelnuovo Valdicecina: qui, stando i dati dell’Omi, il prezzo al metro quadro degli immobili nel 2023 supera gli altri campanili, agganciando la cifra di 1770 euro. Il prezzo è aumentato del 5.92% rispetto all’anno precedente. Castelnuovo è al 2603 posto nella classifica delle città più costose nel Paese. Ammonta a 1663.8 euro al mq il costo di un appartamento, quello di una casa (il più alto nel territorio) è di 1805.4 euro, al metro quadro quello dei terreni è di 247.8 euro al metro quadro. Nel 2015 il costo medio immobiliare al metro quadro era pari a 1090 euro.

Veniamo a Montecatini Valdicecina: il prezzo medio al metro quadro è di 1548 euro, con un incremento rispetto alle quotazioni dell’anno precedente pari al 6.12%. Ossia l’aumento in media più alto di tutto il territorio nell’arco di un anno. Il costo di un appartamento è di 1455.12 euro al metro quadro. Una casa costa 1578.96 euro al metro quadro, mentre un appezzamento di terreno vale 216.72 euro. Nel 2015, a Montecatini Valdicecina si registrava un costo medio immobiliare al mq di 937 euro. Anche in questo territorio, si rileva dunque un aumento dei prezzi medi del mattone.

