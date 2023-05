Casa di riposo e polemiche "A pagare sono i dipendenti"

"Il primo fondamentale provvedimento assunto dal Commissarioè stato quello di far pagare ai lavoratori gli errori gestionali che hanno portato alla grave crisi finanziaria della Casa di riposo". Sono parole durissime quelle di Roberto Ferraro (Lega) sui provvedimenti in corso per la Del Campana Guazzesi che ancora, non è del tutto fuori dalle sabbie mobili economiche dopo tre anni di rosso di bilancio. "In concreto si è imposto ad alcuni lavoratori (5 Oss)– e probabilmente è solo un primo passo - di passare alle dipendenze di cooperative private, con tutte le conseguenze negative che ne derivano da un passaggio da una impresa pubblica ad un soggetto privato, per di più di natura cooperativa – spiega Ferraro –. Quindi a pagare i risultati negativi di piani aziendali pensati dal management politico e amministrativo della Casa di riposo saranno coloro che non hanno avuto alcuna responsabilità ma che sono il motore della struttura, cioè i lavoratori". "Un disdicevole provvedimento che male si addice ad una azienda pubblica o che tale dichiara di voler rimanere – tuona il Carroccio –. Risolvere i problemi aziendali in questo modo, forse non era necessario nominare un esperto Commissario".

"L’affidamento di gran parte della struttura a cooperative ci sembra un pessimo segnale e una pessima scelta, perché si altera la natura pubblica dell’ente il quale mantiene si un aspetto pubblicistico – chioda La Lega – ma solo esteriormente, mentre nella sostanza e nella concreta attività diventa un soggetto privato. Senza contare che vi sono esempi di Case di riposo che hanno risolto molto bene i loro problemi di equilibrio economico, facendo il percorso inverso di ciò che stiamo facendo a San Miniato".