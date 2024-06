Casa in palio con il concorso. In arrivo i 15 artisti selezionati

Castelnuovo Valdicecina (Pisa), 18 giugno 2024 – Artisti pronti a sbarcare nel borgo: giungono dall’Italia, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dai Caraibi francesi: sono i 15 finalisti del concorso internazionale di pittura Imago in villa, in programma a Castelnuovo Valdicecina e che mette in palio un appartamento nel borgo medievale. Gli artisti selezionati per la prima edizione del contest lavoreranno alla creazione dei trompe l’oeil, che verranno realizzati, dal 20 luglio al 20 agosto, su appositi pannelli allestiti sugli edifici del centro storico del borgo.

"Abbiamo valutato soprattutto l’originalità e la qualità artistica dei bozzetti ricevuti – ha dichiarato il direttore artistico, Vieri Panerai –. Senza trascurare, tuttavia, i portfolio e i curricula dei partecipanti. Non è stato facile scegliere 15 opere tra le 150 pervenute, ma siamo molto soddisfatti del livello delle proposte e unanimemente convinti di aver selezionato quelle che hanno colto più da vicino lo spirito dell’iniziativa".

Gli artisti selezionati : dal Missouri arriverà Kimberly Alsop; dai Caraibi francesi e, più precisamente dalla Guadalupa, Manusch Badaracco; dalla Lombardia Daniela Benedini; in finale anche i toscani Viviana e Giulio Clementi, da Bagno a Ripoli, e Selene Crezzini, da Arezzo, Luigi Esposito da Reggio Emilia, Arianna Fremura da Livorno; Luis Alberto Gomez de Teran da Roma, Luca Guenzi da Bologna; Riccardo Isacchini e Tommaso Carozzi da Verona; Stefano Lucà da Roma, Stefania Magni dalla Brianza, Mario Paolantonio da Rieti, Mirco Sisi (Mirco della Secchia) da Pistoia e Alison Woolley, originaria del Regno Unito e residente in Toscana.