Cartoline da San Miniato nel tempo I volti della città attraverso i secoli

Una carrellata di "volti" della città della Rocca. La mostra esposta a Palazzo Grifoni parte dal quattordicesimo secolo per arrivare alla fine del diciannovesimo, una sorta di viaggio nel tempo nelle vedute di artisti (da Dilvo Lotti che l’ha raccontata in tutti i modi, a Bissietta, tanto per citarne alcuni) che hanno interpretato – per periodo storico e stile artistico – la veduta di San Miniato. Sono comprese opere presenti nella collezione del Museo Diocesano ma anche incisioni e rappresentazioni presenti oggi a Roma nei corridoi Vaticani. Tante opere arrivano anche da importanti collezioni private che hanno contribuito così a dare un quadro complessivo ed esaustivo all’esposizione inaugurata dal presidente della Regione Eugenio Giani. Una carrellata di opere che sono come una sorta di "fermo immagine" di alto valore artistico delle tante tappe di questa città dalla grande storia e che ha svolto un ruolo strategico e centrale nella vita della Toscana e dell’Italia.

Un viaggio nel tempo e nello spazio per ammirare attraverso altri occhi lo skyline del borgo, i suoi cambiamenti e quegli elementi che la caratterizzano, immutati, nel tempo. Una bella occasione per "rileggere" San Miniato, quest’iniziativa a cui la Fondazione Crsm – guidata da Antonio Guicciardini Salini – ha aperto le porte del Palazzo della cultura e dell’arte del territorio. La mostra, curata da Luca Macchi, è frutto della sinergia tra la Fondazione Crsm stessa, la Fondazione San Miniato Promozione, la Regione Toscana e il Comune. Sarà aperta tutti i fine settimana dalle 10,30 alle 18.

Carlo Baroni