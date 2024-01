Carnevale, la rivoluzione in città. Puccinelli: "Meglio una vera festa concentrata in un unico giorno"

Sabato 10 febbraio sarà Pontedera Carnaval. Una festa lunga un giorno che ricalcherà l’esperimento già messo a punto per Halloween. "Comincerà dal pomeriggio – racconta il vicesindaco Alessandro Puccinelli – con tanti eventi per famiglie, per poi proseguire fino a sera per un pubblico più adulto. Un format simile a quello che è stato per il 31 ottobre che ha riscosso un grande successo". Archiviata l’esperienza dell’associazione Carnevale dei Ragazzi che per 50 anni e fino al 2022 ha animato le feste in maschere e le sfilate dei carri allegorici, adesso l’amministrazione comunale punta a un unico giorno di festa che possa rientrare nel calendario degli eventi, pensati in grande, capaci di coprire l’intero anno.

"Abbiamo provato in ogni modo a mantenere in vita quella realtà – continua Puccinelli parlando dell’associazione – ma per farlo sarebbero servite persone ed energie nuove capaci di portare avanti il gruppo. Il Covid ha accelerato un processo già complesso di ricambio generazionale. Lo scorso anno abbiamo provato a stimolare un nuovo corso per il carnevale di Pontedera e alla fine abbiamo deciso che sarebbe stato meglio organizzare una sola giornata di festa, ma che fosse di festa vera". Intanto l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per organizzare il carnevale, una manifestazione d’interesse per individuare i soggetti idonei all’organizzazione. Una grande festa cittadina dove la musica, lo spettacolo a tema e le attività d’intrattenimento per grandi e bambini saranno protagonisti nei principali punti della città e nello specifico in piazza Martiri delle Libertà, piazza Curtatone, in piazza Cavour e in piazza Andrea da Pontedera.

"Una decisione in linea con ciò che stiamo portando avanti in questa legislatura – continua – vale a dire non concentrare gli sforzi in un’unica grande data all’anno ma cercare di organizzare più eventi durante i dodici mesi. Un modo per offrire più opportunità alle attività del centro, far divertire le persone e creare movimento su più giorni all’anno. Un progetto condiviso con il Ccn e con le associazioni di categoria". Una festa completamente diversa da ciò che negli anni è stato il carnevale. Non ci saranno i carri allegorici, ci saranno invece la musica e le maschere. Per candidarsi a organizzare il carnevale pontederese il termine per presentare le domande è fissato al 17 gennaio.