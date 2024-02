Carnevale è ancora Lupa... bellezza. Vittoria per il secondo anno di fila. Del Nuovo Astro il premio al carro

SANTA CROCE

Ancora Lupa, bellezza!. La novantaseiesima edizione del Carnevale d’Autore di Santa Croce la vince il gruppo La Lupa che si aggiudica anche la maschera bella (il cigno, indossata da Lorenzo Marconcini). "La bellezza è negli occhi di chi guarda" il tema scelto dalla Lupa. Al Nuovo Astro (con il tema "Chi mi capisce è bravo") il riconoscimento per il carro, mentre a La Nuova Luna ("Lo sai che? Te lo dò io il bao") vanno la targa carnevale domani e per la maschera in pelle. Gli Spensierati ("Da bosco e da riviera") si aggiudicano la maschera riciclata (indossata da Ludovica Alderotti) e la maschera caratteristica (il re Angela Poli e la regina Stefano Zingoni). Queste le decisioni prese dalla giuria segreta scelta dal presidente del Comitato Giorgio Bosco.

"Siamo strafelici ed emozionati – le parole di Simonetta Carpina, presidentessa della Lupa – La scelta del materiale specchiato, soprattutto nei due corsi con il sole, quello di oggi (ieri, ndr) e quello del 28 gennaio ha fatto il suo effetto in piazza. Avevamo avuto riscontri molto positivi, ma la proclamazione è un momento davvero unico. Ringrazio tutti perché tutti si sono dati da fare".

La giuria quest’anno, a differenza dell’anno scorso, ha premiato tutti i gruppi. E questo è stato apprezzato. "C’è poco da dire – il commento di Gloria Dei del Nuovo Astro – Tutto meritatissimo. Il nostro premio al carro ripaga di un grande lavoro fatto da mesi da tutta la squadra carristi con a capo un artista vero della cartapesta come Sandro Deidda. Abbiamo sviluppato un tema molto difficile e originale che evidentemente non è stato compreso a pieno. Per una volta però la giuria ha assegnato tutti i premi alle maschere e ai gruppi con attenzione e competenza. Quindi i nostri complimenti al gruppo La Lupa e a vincere come sempre è il carnevale di Santa Croce".

"Siamo molto contenti, come tutti gli anni del resto, del lavoro fatto – dice Stefano Zingoni presidente Gli Spensierati – Anche se non abbiamo vinto il premio del gruppo abbiamo vinto ugualmente. Prima di tutto perché ci son o stati assegnati due premi importanti, secondo perché abbiamo capito che cosa interessa vedere in piazza a Santa Croce, Non un Carnevale d’Autore, con l’attenzione ai dettagli, alla sartorialità dei costumi, ma un carnevale d’impatto. E il prossimo anno ci muoveremo anche noi in tal senso".

"Complimenti ai vincitori – il commento della sindaca Giulia Deidda – Ancora un grazie a tutti i gruppi, a tutte le maschere e al comitato organizzatore. È stato un carnevale bellissimo. L’ultimo, per me, come sindaca. Cosa che mi emoziona tanto, con tutti i contrasti che si vivono quando si chiude un’esperienza. Quella che non finirà è invece la mia passione per il carnevale, questa festa popolare che è da sempre una parte fondamentale della mia vita di cittadina e che ancora oggi sa accendere in molti di noi una scintilla tutta particolare". Deidda ha ricordato Piero Conservi, ex assessore ed ex presidente della Misericordia scomparso lo scorso settembre. Il primo carnevale senza Pierino, vero carnevalaio e amico del carnevale.

gabriele nuti