Carlo Alberto Arzelà vince Scatto ad arte 2024

Una foto che mette assieme tre elementi: persone, arte e città, con una atmosfera unica. E’ lo “Scatto ad Arte 2024” realizzato da Carlo Alberto Arzelà vincitore del contest lanciato dall’Amministrazione Comunale pontederese in occasione di “Natale ad Arte”. Sono state decine le foto vagliate dalla giuria che, alla fine, ha scelto di decretare lo scatto di Arzelà come quello più significativo: è stato realizzato il 16 dicembre in una serata di nebbia e coglie, in uno stesso contesto, l’illuminazione natalizia, la gente a passeggio sul Corso e uno straordinario omaggio all’arte con “La ragazza in piedi” di Vangi. "L’obiettivo del concorso era quello di valorizzare le peculiarità e di catturare momenti particolari della città - ha spiegato il sindaco Matteo Franconi - uno spirito colto in pieno in questa foto, che sembra quasi un quadro". "La foto è scattata da lontano, con un telefono - ha raccontato Arzelà - la nebbia ha aggiunto quell’effetto di incertezza che la rende particolare. Un grazie ad Alberto Bartalini per avere regalato a Pontedera una bellissima illuminazione e al maestro Vangi".