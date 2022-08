Lutto: il ciclismo ed i suoi campioni piangono la morte di Carla Parlanti

Santa Maria a Monte (Pisa), 2 agosto 2022 - Per ricordare chi era e cosa ha fatto nella sua vita Carla Parlanti che ci ha lasciato a 77 anni a Montecalvoli di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa, dobbiamo tornare indietro di diversi anni. Moglie di Mario Luschi storico dirigente del ciclismo pisano con il G.S. Alfredo Salani e la Polisportiva La Perla, ha ospitato tre generazioni di atleti del ciclismo, sempre sorridente, disponibile e pronta nel preparare loro il pranzo e la cena.

Oggi tanti ex campioni come Fabrizio Guidi, Fabiana Luperini, Gabriele Balducci, Mirko Ulivieri, Simone Antonini ed in attività come Alberto Bettiol, la ricordano con immenso dolore. E’ stata un punto di riferimento, ha avuto sempre per i giovani un occhio di riguardo e soprattutto per coloro che praticavano ciclismo, sport che aveva un posto particolare nel suo cuore.

Carla è stata figura importante per le iniziative sociali e culturali del Circolo di Montecalvoli e per la Pol. La Perla che suo marito Mario ha presieduto per alcuni anni, sostenendo l’impegno dei ragazzi che praticavano lo sport.

E sono stati alcuni dei campioni del pedale sopra ricordati, che ci hanno telefonato per ricordare quanto hanno ricevuto da Carla nel periodo che furono atleti. La salma di Carla Parlanti è esposta nella chiesa della Misericordia a Montecalvoli, e il funerale si terrà mercoledì 17 nella stessa chiesa. Ai familiari le espressioni del più profondo cordoglio.