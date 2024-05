Carabinieri nelle Cerbaie. Controlli contro lo spaccio

CASTELFRANCO-S. CROCE

Le Cerbaie ancora al centro dei controlli dei carabinieri della compagnia di San Miniato che da mesi sono protagonisti di una vera e propria offensiva contro gli spacciatori dei boschi. La zona è al confine tra i territori comunali di Castelfranco, Santa Croce e Fucecchio ed è caratterizzata dalle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli che ha al centro la riserva naturale protetta di Montefalcone. L’obiettivo è il perseguimento della prevenzione e della repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Impegnati i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, delle stazioni di Castelfranco, Santa Croce, Palaia e Terricciola, coadiuvati dal nucleo carabinieri Forestali di Calci e con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pisa San Rossore. Nel corso del servizio sono stati attuati numerosi posti di controllo dinamici sulle strade dei due comuni poste in prossimità delle zone che tendenzialmente si prestano ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno permesso di identificare oltre cinquanta persone di varie nazionalità e controllare 44 veicoli, nonché di elevare diverse contravvenzioni al codice della strada per vari motivi (mancata revisione, mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).

Scoperti e controllati due bivacchi dove gli spacciatori trovano nascondiglio e riparo. I carabinieri dei reparti speciali dell’Arma, con i cinofili, li hanno controllati. Nessuno dei due era occupato, ma in entrambi sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di postazioni di spaccio e alcuni esercizi pubblici. Il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del comprensorio del Cuoio è uno degli obiettivi prioritari dell’attività svolta dai carabinieri di San Miniato. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, sempre con il supporto dei reparti specialistici dell’Arma, al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina, incrementando le esigenze di sicurezza dei cittadini.

g.n.