"Capannoli e ambulatori. Manca la manutenzione"

L’opposizione "Insieme per Santa Croce" parla apertamente di degrado e attacca la giunta e in particolare l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri che "ha dedicato alla nostra mozione sulla manutenzione dei capannoni del Carnevale e degli ambulatori di Staffoli qualche milione di parole scritte, con un post tutto sulla difensiva e pieno di accuse alla passata amministrazione", si legge in un post diffuso sui social. "Con il suo sovrabbondante fiume di parole, come al solito, Oliveri prova a confondere, ma le chiacchiere stanno a zero", si legge ancora: "ed è noto che i tetti dei capannoni del Carnevale necessitino di manutenzione". "L’amministrazione precedente riteneva importante intervenire e ha previsto le risorse necessarie – conclude l’oppisizione –. Poi le elezioni hanno sancito un cambio di amministrazione. ora governano loro e la domanda è molto chiara: intendono intervenire o no? Per l’amministrazione di Giannoni e Oliveri è una priorità su cui vogliono mettere risorse? Quando si governa non si può più pensare di vivere di rendita"