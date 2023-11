Cantieri, la lunga attesa per Palacqua e asilo: "Il via entro fine anno"

Non sono ancora maturi i tempi per vedere sorgere i due maxi cantieri nel quartiere del Fuori del ponte, quello per la realizzazione del nuovo PalAcqua e del nuovo polo dell’infanzia 0-6. Novembre doveva essere il mese di inizio lavori ma ancora le ruspe a lavoro non ci sono a causa di alcuni ritardi. "Per quanto riguarda il nuovo PalAcqua – spiegano da Palazzo Stefanelli – l’apertura del cantiere è prossima e comunque programmata entro fine anno".

Alle tre aziende che operano all’interno del mercato ortofrutticolo comunale è stato infatti prorogato il termine ultimo per lasciare gli spazi attuali dedicati alla vendita di frutta e verdura per spostarsi nella nuova tensostruttura che dovrebbe essere allestita in piazza del mercato, nell’area che ospitò l’hub vaccinale. Mentre per quanto riguarda il grande capannone che ha ospitato per anni il Carnevale dei Ragazzi, la Pugilistica Mazzinghi e la Ginnastica Stella Azzurra tutto è pronto per procedere alla demolizione. Il progetto prevede infatti la demolizione delle strutture esistenti nell’area per andare a realizzare un impianto sportivo efficiente dal punto di vista energetico, corredato dei relativi servizi e locali accessori, nonché l’urbanizzazione dell’area con la realizzazione di verde pubblico e parcheggi. Un intervento da 5 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr con i lavori aggiudicati ad un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ar.Co. Lavori, società cooperativa consortile di Ravenna, e Camuna Prefabbricati srl che sarebbero pronte a partire. Non verrà toccato per il momento l’ex deposito Cpt di proprietà privata e rimasto abbandonato nel degrado da anni. Per questo è previsto un piano di recupero redatto dai gli stessi proprietari dell’area. L’altro grande progetto finanziato per 5,5 milioni di euro dal Pnrr è il Polo 0-6 che nascerà a fianco della scuola Maltagliata. Per questo si attende l’aggiudicazione dei lavori. "L’auspicio – incrocia le dita l’amministrazione comunale – è che i due cantieri marcino con gli stessi tempi ed allo stesso ritmo".