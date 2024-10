Cantiere per la Casa della Salute: "L’opera sta diventando realtà" A San Miniato, i lavori per la Casa della Salute a Ponte a Egola procedono, con un investimento di 5,8 milioni di euro. Il progetto prevede un mini ospedale per la cura dei cittadini, con ambulatori specialistici e riabilitazione, seguendo criteri di eco sostenibilità.